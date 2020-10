Ubijen vođa Al-Kaide: Avganistanske snage likvidirale jednog od najtraženijih terorista

Večernje novosti pre 2 sata | Tanjug

AVGANISTANSKE bezbednosne snage ubile su Abu Muhsin al-Masrija, jednog od lidera Al Kaide koji je na listi najtraženijih terorista FBI, saopštio je večeras avganistanski Nacionalni direktorat za bezbednost.

Al-Masri je optužen u Sjedinjenim Državama zbog pružanja materijalne podrške i resursa jednoj stranoj terirostičkoj organizaciji i planiranja ubistva američkih državljana, prenosi Rojters. Afghan forces kill senior al Qaeda leader al-Masri who was on FBI most wanted list - https://t.co/akoqn5Udtb - #Afghanistan #alMasri @FBI #United_States #alQaeda pic.twitter.com/BHT1o5fXDX — David M. Domena (@DavidMDomena) October 24, 2020 Veruje se da je Al-Masri, drugi u rangu