Mekgregor se oglasio posle penzionisanja Habiba

Konor Mekgregor, čuveni UFC borac, čestitao je Habibu Nurmagomedovu na pobedi na UFC 254 događaju.

Ruski borac posle pobede nad Džastin Gejdžijem objavio da se povlači i odlazi kao, verovatno, najbolji UFC borac u istoriji lake kategorije. Nurmagomedov karijeru je završio sa skorom 29-0, a među tim pobedama i ona čuvena nad Mekgregorom. Poznat je njihov rivalitet, međutim u subotu veče za to nije bilo vreme, već je Irac „skinuo kapu“ Rusu i čestitao mu na velikoj karijeri. Good performance @TeamKhabib. I will carry on. Respect and condolences on your father