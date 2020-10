I u Sloveniji manje, ali...

B92 pre 1 sat | B92, Tanjug

Ljubljana -- U Sloveniji je, u poslednja 24 sata, na koronavirus pozitivno 1.113 osoba. Po broju testiranih, to je više od 30 odsto.

Iako su i Slovenija i Hrvatska danas prijavile manji broj zaraženih u odnosu na sve dane prethodne sedmice, to je rezultat vikenda, kada ljudi manje odlaze u kovid ambulante. To je često bio slučaj i u Srbiji. Ipak, da broj novoobolelih ne opada pokazuje postotak pozitivnih u odnosu na broj testiranih, a u Sloveniji je to 30 odsto. Na bolničkom lečenju nalazi se 523 osoba, od kojih je 82 na odeljenju intenzivne nege, a stopa incidencije je 727 na 100.000 zaraženih,