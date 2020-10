Ivanuša: Treba razmišljati o novim merama

RTV pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD - Direktor Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša izjavio je danas da treba razmišljati o novim merama protiv širenja korona virusa u Srbiji, navodeći da su cifre novoobolelih visoke i da situacija jeste ozbiljna.

Takva epidemiološka situacija je u skladu sa trendom u Evropi i severnoj hemisferi, koji je generalno zabrinjavajući, kazao je Ivanuša za RTS. "Treba zaustavljati pogoršanja što je ranije moguće, jer vidimo da se zemlje koje to nisu uradile sada nalaze pred velikim izazovima", rekao je Ivanuša. On je naveo da je Srbija mnogo toga uradila, da je brzo prebacila zdravstveni sistem sa normalnog na kovid, kao i da su na snazi mnoge mere, ali da se one ne izvode na