Putin: Veze Hantera Bajdena sa Rusijom i Ukrajinom nisu protivzakonite

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da ne vidi ništa protivzakonito u nekadašnjim poslovnim vezama Hantera Bajdena sa Ukrajinom i Moskvom, nakon što je američki predsednik Donald Tramp izneo optužbe na račun sina svog predsedničkog rivala Džoa Bajdena

Putin je za rusku državnu televiziju rekao da je moguće da Hanter Bajden još uvek održava poslovne veze sa Ukrajinom, ali da ne zna tačno, i dodao da se to ne tiče Rusije, već Amerikanaca i Ukrajinaca, prenosi AP. Ruski predsednik je potvrdio da je sin američkog predsedničkog kandidata imao bar jednu kompaniju koja je, koliko je on upoznat, dobro poslovala, i da on ne vidi ništa protivzakonito u vezi s tim, na osnovu informacija kojima raspolaže. Upitan da