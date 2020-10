Tiodorović: Novozaraženi mahom mladi, skok u sledećih 10 dana

Top press pre 1 sat | Tanjug, Blic

Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović izjavio je da većinu novoobolelih od koronavirusa u Srbiji čine mladi od 20 do 40 godina starosti, koji bolest podnose dobro, ali da oni predstavljaju rizik za sve starije u svom okruženju. Kako je rekao, na respiratoru i sa teškim oblicima bolesti su stariji i hronični bolesnici. Tiodorović je za Blic kazao da Srbiju u narednih 10 do 15 dana očekuje skok zaražavanja jer mladi uglavnom žive u kućama sa još jednom do dve generacije, kao i da je povećanje

