Sutra umereno oblačno, do 20 stepeni

U Srbiji će sutra posle maglovitog jutra biti umereno oblačno vreme sa sunčanim intervalima, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab vetar promenljivog pravca. Jutarnja temperatura od četiri do 11 stepeni, najviša dnevna od 16 do 20 stepeni. I u Beogradu će sutra u pojedinim delovima grada jutro biti maglovito, u toku dana umereno oblačno sa sunčanim intervalima. Uz slab vetar promenljivog pravca najniža temperatura biće od sedam do 11, a najviša dnevna oko 18 stepeni. U četvrtak pre podne mestimično magla i niska oblačnost, tokom dana promenljivo oblačno. Kiša se posle podne očekuje