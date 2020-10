Novosađanina zlostavljali i sve snimali telefonom

Radio 021 pre 2 sata | 021

Novosadska policija uhapsila je M. R. (24) i M. P. (20) zbog zlostavljanja i mučenja, a M. R. se tereti i za zelenaštvo.

Sumnja se da su njih dvojica, pre desetak dana, zlostavljali dvadesetogodišnjeg Novosađanina i snimali to mobilnim telefonom. Takođe, sumnja se da je M. R. pozajmio oštećenom novac, a zatim tražio da mu on isplati i nesrazmerno visoku kamatu. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 sati i biće privedeni, uz krivičnu prijavu, osnovnom javnom tužiocu u Novom Sadu. Autor: 021