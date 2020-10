Evropa: Češka od sutra uvodi policijski čas, rekordan broj preminulih u Rusiji

RTV pre 1 sat | Tanjug

PRAG - Vlada Češke odlučila je da od srede uvede sedmodnevni policijski čas u zemlji, od 21 sat do pet ujutru, i dodatno ograniči rad maloprodajnih radnji.

Policijski čas biće na snazi od 28. oktobra do 3. novembra, od 21 čas do pet ujutru, rekao je juče ministar zdravlja Roman Primula nakon sastanka vlade, navodeći da izuzeci uključuju putovanja na posao i neophodne porodične posete. Maloprodajne radnje, koje i dalje rade pod trenutnim ograničenjima, moraju da se zatvore do 20 sati i nedeljom, sa izuzetkom benzinskih pumpi i apoteka, prenosi Rojters. Pooštrene mere se uvode zbog ozbiljnog pogoršanja epidemiološke