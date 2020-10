Kon upozorava: I iduće nedelje rast broja, zabraniti kontakte

B92 pre 2 sata | Tanjug

Beograd -- Epidemiolog Predrag Kon očekuje dalji rast broja zaraženih koronavirusom, ove i naredne nedelje, a tek posle toga može doći do zaravnjenja krive.

On je rekao da je u Beogradu došlo do eksponencijalnog rasta broja zaraženih i da je počelo ubrzano punjenje bolnica i da je najznačajnije da se to sada zaustavi. Kako smatra, trebalo bi uvesti meru zabrane kontakta. "Moramo shvatiti da mere koje su donete kao obavezne zaista moraju da se sprovode, ne sme više biti putnika u autobusima koji ne nose maske, ne sme biti ljudi u zatvorenom prostoru koji ne nose maske. Lično mislim da bi trebalo nošenje maski da bude