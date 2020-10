Pao diler kod Kraljeva: Uhapšen kad mu je u stanu pronađeno 3 kilograma droge

Kurir pre 43 minuta

V. I. (43) iz Lasca kod Kraljeva uhapšen je pošto je policija pronašla oko tri kilograma marihuane u stanu i drugim prostorijam koje koristi. On se sumnjiči za krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, saopštila je kraljevačka policija. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kraljevu. (Kurir.rs/Tanjug) Kurir Autor: Kurir