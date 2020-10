Đoković saznao ime narednog rivala

B92 pre 3 sata | B92

Srpski teniser Novak Đoković u četvrtfinalu turnira iz serije 500 u Beču igraće protiv Lorenca Sonega.

Italijan je do ove runde stigao pobedom nad Hubertom Hurkačom sa 2-0 u setovima. Sonego, 42. igrač na ATP listi, Poljaka je savladao posle dva taj-brejka. On je do glavnog žreba stigao zahvaljujući pozivnici organizatora. Prethodno je u kvalifikacijama poražen od Bedenea, da bi umesto Dijega Švarcmana igrao u prvom kolu. Na startu turnira bio je bolji do našeg Dušana Lajovića, a sada ga očekuje još jedan srpski teniser, onaj najbolji, Novak Đoković. Biće ovo prvi