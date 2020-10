Miroslav Lajčak: Novi korak ka sporazumu, ubrzo nastavljamo

Večernje novosti pre 49 minuta | Tanjug

SPECIJALNI predstavnik EU za dijalog Beograda i Prištine Mirosla Lajčak kaže da je održavanjem današnje, druge runde, eskpertskih razgovora o finasijskim potraživanjima i imovini napravljen dodatni korak ka sporazumu o sveobuhvatnoj normalizaciji odnosa dve strane.

Ovo je bio prvi put da se razgovorima priključio novi srpski glavni pregovarač Petar Petković. Nasatavljamo ubrzo, poručio je Lajačak na Tviteru. Today we made another step towards a comprehensive normalization agreement by holding a second round of talks on financial claims and property. And it was the first time the new Serbian chief negotiator Petar Petkovic joined our discussions. To be continued soon. pic.twitter.com/4ANQBa2r3s — Miroslav Lajčák