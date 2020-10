Jeremić: Članstvo u EU je važno pitanje, ali to nije ideologija

Beta pre 1 sat

Predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji (EU) "važna stvar i veliko pitanje", ali da ono ne može biti ideologija.

"Neki u Srbiji kažu da je njihova ideologija članstvo u EU, a nekima je to što su protiv. Ali to je pogrešno, ideologija ne može biti 'Evropska unija', pa čak i ako se zalažete za evropsku budućnost Srbije. Nisu isto Angela Merkel i Viktor Orban, španski socijalisti i poljski konzervativci, nisu isto holandski liberali ili grčki komunisti, a sve je to deo savremene Evrope", rekao je Jeremić u Šapcu, gde je juče osnovan Gradski odbor Narodne stranke.

Kako je saopštila ta stranka, Jeremić je naveo da bi Narodna stranka trebalo da teži da Srbiju promeni tako da ona bude uređena kao savremena evropska država.

On je rekao da je neophodno odmah pristupiti pripremama za buduće izbore, a ne čekati da se eventualno uspostave fer izborni uslovi, jer će tada biti kasno.

Kako je dodao, odluka o učestvovanju na izborima biće doneta u zavisnosti od toga da li će biti stvoreni uslovi da oni budu slobodni.

"Dotle moramo da budemo spremni da kontrolišemo sva biračka mesta u Srbiji i da odbranimo izborni rezultat", kazao je Jeremić.

Prema njegovim rečima, bojkotom je učinjen prvi korak ka promeni sistema, jer je uskraćen legitimitet skupštini i svim institucijama proisteklih iz nje.

"Sledi politička borba mirnim sredstvima za fer izbore i promenu vlasti, što je uslov za promenu sistema, koja je naš konačni cilj. Mi nismo u politici da bismo promenili vlast, nego da bismo promenili Srbiju", naveo je Jeremić.

On je rekao da Narodna stranka mora postati organizacija koja će biti spremna da preuzme odgovornost za vođenje države, jer će i građani Srbije i međunarodna zajednica prihvatiti promene "tek kada bude jasno šta dolazi posle aktuelne vlasti".

Predsednik Narodne stranke podsetio je da je prethodni odbor te stranke u Šapcu raspušten nakon odluke tadašnjih čelnika odbora da učestvuju na "lažnim izborima 21. juna".

"Tada je bilo sugestija, uključujući i iz inostranstva, da ispod stola podržimo tu izdaju zajedničke ideje o bojkotu i da ne raspuštamo odbor u Šapcu, a da, kada se prašina slegne, zaboravimo šta je bilo i nastavimo dalje, jer se verovalo da posle izbora ovde neće biti promene vlasti", rekao je Jeremić. On je dodao da je bio uveren da ta stranka "mora da pokaže kičmu i od čega je napravljena".

"Da nismo tada odsekli taj odbor, budućnost Narodne stranke bila bi dovedena u pitanje, ne samo u Šapcu", rekao je Jeremić.

Na skupu su govorili i potpredsednici stranke Zdravko Ponoš i Miroslav Aleksić.

Za predsednika Gradskog odbora Narodne stranke Šabac izabran je inženjer saobraćaja Mioljub Živković, navedeno je u saopštenju.

(Beta, 10.30.2020)