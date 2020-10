"Moguće restrikcije u Beogradu": Dr Kon tvrdi da, za sada, policijski čas nije na dnevnom redu, ali...

Blic pre 2 sata

Epidemiolog Predrag Kon rekao je za B92 da za sada opcija policijskog časa nije na dnevnom redu.

Kako je rekao, bolnice još nisu toliko popunjene, da bi došlo do uvođenja ove mere. - U Beogradu iz dana u dan imamo povećanje, i to ne malo, ali u ostatku Srbije, osim u Kragujevcu, to nije tako. Možda će prvo doći do određenih restrikcija za Beograd - rekao je dr Kon. Kako kaže, mora se razmišljati o tome šta mere sve donose, ko će imati problema, ali da bez obzira na ekonomske razloge, postoje neke granice koje nikako ne smeju da se pređu. - Imamo više od 120