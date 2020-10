Ivanuša: Situacija u Srbiji vrlo ozbiljna, čeka nas jači udar

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

BEOGRAD: Direktor Kancelarije SZO u Srbiji Marjan Ivanuša izjavio je da je epidemiološka situacija u Srbiji vrlo ozbiljna, kao i da se očekuje da će se situacija pogoršavati i u narednim nedeljama.

On je u intervjuu za "Blic" rekao da situacija sa virusom može da se preokrene nabolje delotvornim merama, ali da može brzo da se preokrene i nagore, što se vidi po zemljama koje su do pred kraj leta imale povoljnu epidemiološku situaciju, a sada beleže rekorde po broju zaraženih. On je kazao da je poruka i za mlade i za stare ista, a to je pridržavanje mera, ako hoćemo da zaustavimo širenje virusa. "Najbolji pristup da merama ostanemo korak ispred virusa, jer ga