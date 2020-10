Dr Tiodorović ima važnu informaciju za sve roditelje: Evo šta će biti sa školama i vrtićima, sledi ključ u bravu ili ne

Kurir pre 18 minuta

BEOGRAD - Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je danas da se ne postavlja pitanje zatvaranja škola i vrtića i da je to stav koji postoji i u Evropi.

On je rekao za RTS da u Srbiji postoji dobar model kada je reč o školama i vrtićima, da se u njima dnevno prati stanje i učenici koji su bili u kontaktu sa pozitivnima ili koji su pozitivni i da tada odeljenja ili cele škole, zavisno od situacije, prelaze na onlajn model. On je rekao, kada se radi o porastu slučcajeva korona virusa, da se može očekivati da će i dalje dolaziti do povećanja broja obolelih. "Mi se nalazimo u situaciji da ćemo morati dobro da