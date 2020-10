Lukašenko: Spremni smo da odgovorimo na pretnje

Večernje novosti pre 58 minuta | Tanjug

PREDSEDNIK Belorusije Aleksandar Lukašenko rekao je danas da je veoma važno održati smirenost i biti spreman da se adekvatno odgovori na svaku spoljnu pretnju, iako je američki državni sekretar Majk Pompeo naglasio da NATO, Poljska i Litvanija neće biti pretnja, preneo je TASS.

-Moramo da razumemo da se NATO nije smirio, bez obzira na to šta oni govore- rekao je Lukašenko. Beloruski predsednik je pomenuo da je u nedavnom telefonskom razgovoru sa Majkom Pompeom primetio da Amerikanac "nije tražio ništa i da je bio vrlo ljubazan". -Ipak, rekao sam mu otvoreno, kao prijatelju: "Majk, shvatam o čemu se radi ovde". I upozorio ga - ukoliko neko iz Poljske, Litvanije, možda i Ukrajine, načini neki potez, odgovorićemo. Uveravao me je da je to