Veliki broj vernika: Oglasio se i princ Nikola Petrović Njegoš; "Đedo, dogodine na Lovćenu" VIDEO

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće u nedelju sahrani mitropolita Amfilohija.

Sahrana će se održati u Hramu Hristovog vaskrsenja u Podgorici. To će biti prvi put da Vučić ide u Crnu Goru, otkako je na visokim pozicijama. On je to potvrdio oglasivši se putem Instagrama. "Za nekoliko sati putujem u Podgoricu. Prisustvovaću sahrani Mitropolita crnogorsko - primorskog Amfilohija i razgovaraću sa predstavnicima srpskog naroda u Crnoj Gori", napisao je Vučić. Pored Vučića, dolazak je najavio i srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik. Prethodno