Blic: Bajatović izbačen sa sastanka jer nije došao sa saradnicima kako je tražila Mihajlović

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović došao je na današnji sastanak potpredsednice Vlade Srbije i ministarke rudarstva i energetike Zorane Mihajlović bez saradnika, njenu molbu da u tom slučaju napusti sastanak je odbio da uvaži, pa ga je obezbeđenje, na poziv ministarke, udaljilo sa skupa, saznaje Blic.

Kako je izvor tog lista naveo, Mihajlović je najavila sastanak, šta i koje podatke očekuje da dobije od rukovodilaca i kako bi saradnja trebalo da izgleda, a "Bajatović se očigledno sa tim nije baš saglasio". "Svi su pozvani da dođu obavezno sa po jednim najbližim saradnikom, ali to sa Bajatovićem nije bio slučaj. Na sastanku je došlo do varnica oko toga, neko bi rekao da se drsko ponašao, neko da je to deo Bajatovićevog imidža, ali na kraju ga je ministarka