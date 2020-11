"Ime će mu biti ispisano zlatnim slovima u srpskoj istoriji" VIDEO

B92 pre 10 minuta | B92

Podgorica -- Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej obratio se na sahrani mitropolita crnogorsko-primorskog Amfilohija u Podgorici.

On je pozdravio sve prisutne i predsednika Srbije Aleksandra Vučića. "Nije ni malo slučajno što je blaženopočivšeg Amfilohija njegova verna pastva i prijatelji ispraćaju na ovaj najvažniji put u ljudskom životu samo jedan dan od Svetog Petra Cetinjskog. Nije li ovo znak velike duhovne sličnosti dve važne ličnosti", upitao je on. Kazao je da je to velika uteha svima čija su srca ispunjena žalošću zbog ispraćaja mitropolita Amfilohija. "Ako uporedimo vreme i prilike