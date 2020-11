RTS pre 0 minuta

U svetu je od početka pandemije više od 46 miliona ljudi zaraženo koronavirusom, a od posledica zaraze preminulo je preko 1.200.405 osoba. Oporavilo se više od 33 miliona obolelih. Najviše zaraženih i preminulih u SAD, Indiji i Brazilu. U Sloveniji za dva dana preminulo oko 50 pacijenata, širom Evrope "zaključavanje" i protesti.

15:00 U Rumuniji novih 5.324 slučaja, preminule 103 osobe U poslednja 24 sata, Rumuniji je potvrđeno 5.324 slučaja koronavirusa, dok su 103 osobe preminule, saopštila je Strateška komunikaciona grupa (GCS). Ukupno je do sada zaraženo 246.586 ljudi. Broj preminulih popeo se na 6.867, prenosi Ađerpres. U protekla 24 sata testirano je 21.423 osobe, a ukupno je do sada testirano 3.264.304 osoba. Do sada se izlečenim smatra 175.975 osoba. U karantinu kod kuće nalazi se