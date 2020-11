Hladno i tmurno jutro u SRBIJI: Evo i kakvo nas vreme očekuje u toku sledeće nedelje

Večernje novosti pre 31 minuta | Tanjug

U SRBIJI se danas očekuje tokom dana, posle hladnog jutra, pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS).

Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura od dva do sedam, najviša od 15 do 18 stepeni. Foto: Printscreen/RHMZ U Beogradu jutro hladno, a kasnije u toku dana pretežno sunčano. Vetar slab, promenljivog smera. Najniža temperatura pet, najviša 15 stepeni. Narednih dana pretežno oblačno, ponegde kratkotrajna slaba kiša. Do srede malo toplije, a zatim malo hladnije.