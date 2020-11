Dan u TC Galerija: Pravi izazov naći hranu i izlaz (VIDEO)

Danas pre 3 sata | Piše: Lj. Bukvić

U punom kapacitetu tek od proleća Dan nakon što je u Beogradu na vodi svečano otvorena Galerija, najveći tržni centar na Balkanu, garaža ispod njega bila je dupke puna.

Kao i Bulevar Vudro Vilsona, glavne ulice u gradu na Savi koji se rađa poslednjih godina. Kula do tržnog centra stigla je do pola, a i sama Galerija kada se malo bolje pogleda ne deluje da je mnogo dalje odmakla. Skockani ulazi, sređen krov i dosta detalja, od cveća u žardinjerama, do lampiona, završeni su. Ostalo i ne baš. Osmišljena kao grad, Galerija ima ulice i trgove. Ima i šetače, i golubove koji slobodno lete i „stanovnike“, ali većina se još nije uselila. U