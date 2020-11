Austrija: Broj žrtava napada u Beču porastao na tri

Kurir pre 11 minuta

BEČ - U terorističkom napadu u centru Beča preminula je još jedna žrtva, čime je ukupan broj stradalih porastao na tri, izjavio je danas bečki šef policije Gerhard Pristel.

Do sada su preminula dva muškarca i jedna žena. Pored troje civila, stradao je i jedan napadač, kojeg je policija ubila, a koji je, prema rečima gradonačelnika Beča Miahela Ludviga, kod sebe imao automatsku pušku, pištolj i mačetu. "To ukazuje da se pripremao za ovaj napad", dodao je on. Austrijski ministar policije Karl Nehamer rekao je rano jutros da je napadač bio simpatizer Islamske države. Kurir Autor: Tanjug