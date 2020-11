Muškarac osumnjičen za paljenje automobila ukradenom naftom

B92 pre 1 sat | Tanjug

Tutinac B. S. (34) uhapšen je zbog sumnje da je u noći između 27. i 28. oktobra ove godine u okolini Tutina razbio prozor na automobilu "pasat" .

On je automobil koji je u vlasništvu žene (37) potom polio zapaljivom tečnošću i zapalio unutrašnjost vozila. On se takođe sumnjiči da je dan ranije iz jednog parkiranog kamiona ukrao 120 litara nafte i pretočio u "golf 2" kojim se odvezao, nakon čega je automobil zapalio. Uhapsila ga je policija u Novom Pazaru, a na teret mu se stavljaju krivična dela izazivanje opšte opasnosti i teška krađa. Određeno mu je zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu,