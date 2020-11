Tramp se oglasio na Tviteru: Evo šta je poručio u jeku brojanja glasova!

Večernje novosti pre 59 minuta | Novosti onlajn

PREMA najnovijim informacijama koje stižu iz Amerike koja danas bira predsednika Tramp vodi u Indijani sa 72 odsto na osnovu jedan odsto obrađenih glasova, a ubedljivo vodi i u Kentakiju.

Aktuelni predsednik Donald Tramp, oglasio se na Tviteru u jeku prebrojavanja glasova po saveznim državama. Tramp je izgleda dobrog raspoloženja, jer kako kaže, stvari idu dobro širom čitave zemlje. Na kraju tvita Tramp se zahvalio biračima. WE ARE LOOKING REALLY GOOD ALL OVER THE COUNTRY. THANK YOU! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 3, 2020 ​Tramp je ranije rekao kako „još nije razmišljao o pobedničkom govoru, ali ni o govoru u slučaju poraza na