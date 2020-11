Krizni štab zaseda sutra; "Posebno je teško u dva grada, sledeća tri dana ključna" VIDEO

B92 pre 35 minuta | B92

Epidemiolog Branislav Tiodorović je rekao da će Krizni štab sutra imati sastanak na kojem će biti donete nove mere, ali da se neće ići sa potpunim zatvaranjem.

On je za televiziju Prva rekao da se upozoravalo da će novembar i decembar biti teški, te da svoj deo nisu uradili oni koji su trebali da sprovode i prate sprovođenje mera. "Mislim da ovog trenutka nećemo moći da idemo sa nekim lokdaunom, kao što je u pojedinim zemljama, jer smo mi ipak u boljoj situaciji", rekao je on. On je rekao da se većina ponaša tako da poštuje mere, ali da su problem oni koji ih ignorišu, te da se moglo i ranije skratiti radno vreme