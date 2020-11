Oblačno, hladno, kiša i rosulja

B92 pre 34 minuta | Tanjug

Beograd -- U Srbiji će danas biti iznad većeg dela zemlje oblačno i malo hladnije, ponegde sa slabom kišom ili rosuljom.

Na jugu i jugoistoku Srbije promenljivo oblačno i suvo vreme sa periodima sunčanog vremena, saopštio je RHMZ. Vetar slab i umeren, severnih pravaca. Jutarnja temperatura od 8 do 12, najviša dnevna od 12 na severu i zapadu do 16 stepeni na jugoistoku zemlje. Tokom noći na severu Vojvodine razvedravanje. I u Beogradu će danas biti oblačno i malo hladnije, povremeno sa slabom kšom ili rosuljom. Temperatura bez značajnijeg kolebanja, od 10 do 12 stepeni. U petak na