Napadač u Beču delovao sam

Danas pre 2 sata | Piše: FoNet

Pregledom velikog broja snimaka sa mobilnih telefona utvrđeno je da je napadač, koji je u ponedeljak u Beču ubio četvoro ljudi, delovao sam, ali i da Austrija nije dobro postupala povodom obaveštajnih podataka koje o njemu imala, izjavio je danas ministar unutrašnjih poslova Karl Nehamer, javlja Rojters.

On je na konferenciji za štampu rekao da je posle napada uhapšeno 14 građana od 18 do 28 godina i da se ispituju njihove eventualne veze sa terorističkim organizacijama, ali je dodao da Austrija mora ispitati i sopstvene akcije. Naime, u julu su slovačke obaveštajne službe javile da je napadač pokušao da kupi oružje, ali nije uspeo, i posle toga došlo je do greške u komunikaciji , rekao je Nehamer i pozvao na osnivanje komisije koja će utvrditi šta se dogodilo.