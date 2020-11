Danas oblačno, malo hladnije i ponegde sa slabom kišom

Novi magazin pre 50 minuta | Beta

U Srbiji će danas biti oblačno i malo hladnije, ponegde sa slabom kišom, saopštio je RHMZ.

Vetar će biti slab i umeren, severnih pravaca. Jutarnja temperatura kretaće se od osam do 12 stepeni, najviša dnevna od 12 na severu i zapadu do 16 stepeni Celzijusa na jugoistoku zemlje. U Beogradu će danas biti oblačno i malo hladnije, povremeno sa slabom kišom. Vetar će biti slab do umeren, severnih pravaca. Temperatura će biti bez značajnijeg kolebanja, od 10 do 12 stepeni Celzijusa. Zbog pada dnevne temperature vazduha tegobe mogu imati cerebrovaskularni