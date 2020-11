Bajden se priprema za Belu kuću

Novi magazin pre 1 sat | Beta

Demokratski predsednički kandidat Džo Bajden izjavio je da se već sprema da preuzme mesto predsednika iako nije proglašen pobednikom u trci protiv aktuelnog predsednika Donalda Trampa.

"Želim da ljudi znaju da nećemo čekati da završimo posao", rekao je kasno sinoć u obraćanju naciji. Bajden je rekao da su on i kandidatkinja za potpredsednicu Kamala Haris održali brifinge o korona virusu i ekonomiji ove nedelje, jer Amerika beleži dramatičan porast broja dnevnih slučajeva zaraze. On je naveo da je skoro 240.000 ljudi umrlo od korona virusa i rekao da želi da te porodice znaju da nisu same. Takođe se obratio milionima Amerikanaca koji ostaju bez