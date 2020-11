Korona virus: U Srbiji više od 2.100 novih slučajeva, kraljica prvi put s maskom u javnosti

BBC News pre 57 minuta

PA Media Buket nalik onom sa kraljičinog venčanja ona svake godine položi na grob Neznanog junaka

Prema poslednjim podacima u Srbiji je registrovano novih 2.112 slučajeva korona virusa i deset preminulih, britanska kraljica Elizabeta prvi put se pojavila s maskom u javnosti, a Italija i Iran beleže rekordne brojeve novozaraženih.

Ukupan broj smrtnih slučajeva u Srbiji sad iznosi 890, a broj zaraženih nešto je manji nego prethodnih dana.

Kraljica Elizabeta se po prvi put pojavila s maskom kada je odavala poštu Neznanom junaku u Vestminsterskoj opatiji, povodom predstojećeg Dana sećanja na poginule u Prvom svetskom ratu.

Italija je u subotu imala više od 39.000 novih slučajeva korona virusa, a broj inficiranih raste širom sveta.

U svetu je do sada zaraženo više od 49,9 miliona ljudi, a preminulo je oko 1,25 miliona. Oporavilo se 32,8 miliona ljudi, pokazuju podaci Džons Hopkins univerziteta.

Šta se dešava u Srbiji?

Prema poslednjim podacima, u Srbiji je korona virusom zaraženo još 2.112, a preminulo je desetoro ljudi.

Fonet

Trenutno je u bolnicama 2.549 ljudi, a na respiratorima su 106 pacijenata.

Od izbijanja pandemije je zaraženo 62.747 ljudi, a od posledica korona virusa je preminulo 890.

Predsednik Aleksandar Vučić je naveo da je u subotu do deset uveče bilo 1.500 novozaraženih korona virusom, pa da zato očekuje da će u nedelju biti tri hiljade ili čak više od toga, što se nije potvrdilo.

Vučić je epidemijsku situaciju u Beogradu i Kragujevcu je ocenio kao „katastrofalnu" i naveo da je u subotu uveče od ukupnog broja zaraženih 60 odsto iz glavnog grada.

Pozvao je ljude da poštuju epidemiološke mere i da se čuvaju, jer, kako je rekao, čini se „kao da su svi zaraženi", a bolnički kapaciteti su na izmaku i za pet dana bi mogli biti popunjeni.

Pogledajte video: Zašto se Kovid-19 tako lako prenosi?

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar izjavio je da je krajnji momenat da građani pokažu solidarnost kako bi se zaustavio rast broja zaraženih.

„Zdravstveni sistem nije koncipiran tako da u njega možete da smestite celu Srbiju kada se razboli.

„Najveća pomoć lekarima i medicinskim radnicima bila bi da se uzdržavamo od nepotrebnih kontakata", podvukao je ministar, posebno pominjući žurke i proslave

Krizni štab za suzbijanje epidemije u Srbiji odlučio je da broj ljudi koji mogu da se okupljaju na otvorenom i zatvorenom prostoru ubuduće bude smanjen sa 30 na pet.

Članica Kriznog štaba, sada ministarka rada, Darija Kisić Tepavčević rekla je da to praktično znači zabranu okupljanja na javnim manifestacijama, proslavama i seminarima.

Vlada Srbije je usvojila izmene zakona kojima se pooštravaju kontrole nošenja maski u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance.

Propisane kazne su 5.000 dinara za fizička lica i od 50.000 do 300.000 dinara za pravna lica.

BBC

Ukratko iz sveta:

Italija je prijavila 39.811 novozaraženih korona virusom, što je najveći broj infekcija registrovanih u jednom danu u toj zemlji.

je prijavila 39.811 novozaraženih korona virusom, što je najveći broj infekcija registrovanih u jednom danu u toj zemlji. Iran je u subotu zabeležio više od 9.000 registrovanih slučajeva zaraze korona virusom za 24 sata, što je rekordan broj, kao i nova ograničenja trgovine.

je u subotu zabeležio više od 9.000 registrovanih slučajeva zaraze korona virusom za 24 sata, što je rekordan broj, kao i nova ograničenja trgovine. Treći dan zaredom Amerika beleži rekordan broj zaraženih. Više od 127.000 novih slučajeva korona virusa zabeleženo je u petak, kao i 1.149 preminulih.

beleži rekordan broj zaraženih. Više od 127.000 novih slučajeva korona virusa zabeleženo je u petak, kao i 1.149 preminulih. I Francuska je u petak imala najveći broj zaraženih z jednom danu od početka pandemije -60.486 slučajeva, a preminulo je 828 ljudi.

je u petak imala najveći broj zaraženih z jednom danu od početka pandemije -60.486 slučajeva, a preminulo je 828 ljudi. Po prvi put je u Nemačkoj za 24 sata broj novoinficiranih prešao 20.000 - zvanično u petak ih je bilo 21.506.

za 24 sata broj novoinficiranih prešao 20.000 - zvanično u petak ih je bilo 21.506. Poljska zatvara bioskope, muzeje i većinu šoping centara od subote, jer je broj zaraženih u jednom danu dostigao skoro 24.700.

zatvara bioskope, muzeje i većinu šoping centara od subote, jer je broj zaraženih u jednom danu dostigao skoro 24.700. Broj zaraženih u svetu je gotovo 50 miliona, a preminulo je oko 1,25 miliona. Oporavilo se 32,8 miliona ljudi, pokazuju podaci Džons Hopkins univerziteta.

Pogledajte video: Da li mutacije čine korona virus opasnijim?

Kakva je situacija u regionu?

Zemlje u regionu beleže svakodnevni rast broja zaraženih:

Bosna i Hercegovina - 61.212 potvrđenih slučajevaa

Do sada je umrlo 1.490 ljudi, a oporavilo se 30.654.

Hrvatska - 67.247 potvrđena slučaja

Do sada je preminulo 794 pacijenta, a oporavilo se 50.775

Severna Makedonija - 38.782 potvrđena slučaja

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 1.110 ljudi, a oporavilo se 23.011.

Kosovo - 24.425 potvrđena slučaja

Od posledica korona virusa do sada je preminulo 744 ljudi, oporavilo se 16.047.

U sedam opština od petka u 20 sati do ponedeljka u pet ujutru uveden je karantin.

Ova mera važi za opštine Priština, Kosovo Polje, Gnjilane, Obilić, Đakovica, Podujevo i Štimje u koje u ovom periodu neće moći da se uđe niti da se iz njih izađe.

Crna Gora - 22.379 potvrđena slučaja

Preminulo je 333 ljudi, a oporavilo se 15.544.

Zbog pogoršanja epidemiološke situacije, škole i ugostiteljski objekti u Podgorici, Budvi, Ulcinju i na Cetinju od 6. novembra u ponoć biće zatvoreni, odlučio je Institut za javno zdravlje.

Takođe je zabranjeno okupljanje u stanovima i kućama osobama koje nisu članovi zajedničkog porodičnog domaćinstva. Mere će, kako je saopšteno, trajati najmanje 14 dana.

Slovenija - 44.270 potvrđenih slučajeva

U poslednja 24 sata potvrđeno je 1.612 novih slučajeva korona virusa, a umrlo je još 27 osoba.

Ukupno su do sada preminula 524 pacijenta.

Pogledajte: Kako da razlikujete simptome korona virusa, gripa i prehlade

Kako je u svetu?

Obično se na ceremoniji obeležavanja Dana sećanja na heroje u Prvom svetskom ratu u Londonu okupi oko 10.000 ljudi, ali ove godine to neće biti tako.

Članovi kraljevske porodice, Vlada i oružane snage prisustvovaće ceremoniji uz poštovanje fizičke distance i prvi put tu neće biti publike.

U skladu sa epidemijskim merama i kraljica je nosila masku kada je polagala cveće na grob Neznanog junaka u Vestminsterskoj opatiji.

Liverpul je prvi grad u Engleskoj koji sprovodi masovno testiranje na korona virus i građani su vrlo zaineteresovani za to, saopštili su zvaničnici.

Metju Ešton kaže da je već u petak na šest punktova testirano 12.000 ljudi. Od subote biće dodatnih osam mesta za uzimanje testova.

PA Media Redovi za testiranje u Liverpulu

Vlasti Irana koji je među zemljama najviše pogođenim pandemijom, zabeležile su 9.450 novih infekcija i 423 smrtna slučaja za 24 sata, dok su u prethodnih šest dana beležile više od 8.000 slučajeva dnevno.

Od posledica infekcije u Italiji je u prethodna 24 časa umrlo 425 pacijenata, čime je broj smrtnih ishoda povećan na 41.063, što Italiju svrstava na šesto mesto u svetu.

Rekordan broj novozaraženih Italija je prijavila i prethodnog dana 37.800.

Po broju registrovanih infekcija od početka epidemije Italija je na 12. mestu, sa više od 902.000, a u prvom talasu bila je jedna od najteže pogođenih u Evropi.

Hiljade Nemaca su u subotu demonstrirale u centru Lajpciga protiv ograničenja uvedenih radi suzbijanja korona virusa, pošto je sud u poslednjem trenutku odbacio zahtev gradskih vlasti da protest bude na drugom mestu.

Amerika je najteže pogođena pandemijom. Kod njih je potvrđeno 9,7 miliona zaraženih dosad, a broj smrtnih slučajeva premašio je 230.000.

I šef osoblja Bele kuće Mark Medouz je pozitivan na korona virus, posle brojnih članova administracije Donalda Trampa i njega lično.

AFP U Italiji je uveden policijski čas od 22 časa do 5 ujutro, a čitava zemlja podeljena je na tri zone: crvena - vrlo rizična, zatim narandžasta i žuta

Ukupan broj potvrđenih slučajeva u Francuskoj je 1,7 miliona dok je smrtnih ishoda bilo gotovo 40,000. Najpogođenija su zemlja Evrope.

Francuska je zato već nedelju dana u karantinu, zbog povećanog širenja korona virusa. U petak je broj novozaraženih premašio 60.000.

Zaključavanje zemlje bi trebalo da traje do 1. decembra i za to vreme ljudi mogu da idu samo na posao, pod uslovom da ne mogu da rade od kuće, kupuju namirnice, potraže medicinsku pomoć i vežbaju do sat vremena dnevno.

Zatvoreni su restorani i barovi, ali škole i vrtići i dalje rade.

Policijski čas traje od 10 uveče do šest ujutro.

Danska je uvela karantin u sedam regiona na severu gde je otkriven mutirani korona virus na kunama.

Započeli su ubijanje ovih životinja zbog straha da bi virus mogao da pređe na ljude.

Kune se uzgajaju zbog krzna i ima ih 17 miliona u oblasti Jilanda.

PA Media

Direktor evropskog ogranka Svetske zdravstvene organizacije (SZO) Hans Kluge rekao je da je Evropa suočena sa „eksplozijom" broja zaraženih korona virusom i da ne sme da popusti sa naporima u borbi protiv pandemije.

U Rumuniji će od ponedeljka biti uveden policijski čas, nastava će biti isključivo onlajn, a nošenje maske će biti obavezno i na otvorenom.

Vanredno stanje će od ponedeljka biti uvedeno i u Portugalu, ali mere neće biti tako stroge kao na proleće.

U Poljskoj planiraju zatvaranje od subote, 7. novembra zbog ogromnog skoka broja novozaraženih - čak 25.000 za 24 časa.

Vlasti Poljske ne isključuju uvođenje karantina na teritoriji cele zemlje, a prema novim merama osnovne škole preći će na nastavu na daljinu, biće zatvorene radnje u tržnim centrima, pozorišta i bioskopi.

U hotelima mogu da budu samo gosti na službenim putovanjima.

EPA Francuska je najpogođenija zemlja Evrope pandemijom korona virusa

Radnim danima deca mlađa od 16 godina neće smeti da izađu na ulice između 8 i 16 časova bez pratnje odraslih.

U Engleskoj je u četvrtak počelo četvoronedeljno zatvaranje, a u Londonu je održan protest zbog novog karantina, tokom kog je privedeno više od 100 ljudi.

Svi koji mogu treba da rade od kuće, biće zatvorene sve radnje koje ne prodaju osnovne životne namirnice, a to važi i za pabove, teretane.

Za prekršioce mera predviđene su visoke novčane kazne.

Prvi prestup košta 200 funti (220 evra), a svaki novi se udvostručuje.

Ko se ogluši o naredbu da nema velikih okupljanja suočava se sa kaznom od čak 10.000 funti (11.000 evra).

Ceo svet je u potrazi za vakcinom:

U Grčkoj će od subote ponovo biti uveden tronedeljni karantin. Ljudi će moći da napuste kuću samo uz dozvolu vlasti, za šta će zahtev slati tekstualnom porukom, a škole će biti otvorene.

Pogledajte: Kako Kovid-19 utiče na telo

BBC

BBC

Pratite nas na Fejsbuku i Tviteru. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 11.08.2020)