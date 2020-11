"Pobeda Trampa bi bila bolja za Srbiju": Vučić: Čestitaću Bajdenu na pobedi, sačekaću jutro da to uradim

Blic pre 5 sati | S. M. L.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je večeras o pobedi Džoa Bajdena na predsedničkim izborima u Americi. - Slušao sam razne kritike.

Razlikuju se ljudi: oni koji imaju moral i čast i oni kojima su to nepoznate kategorije. Napadaju me što sam hvalio Trampa. Neću odustati od toga. Nikada o Bajdenu nijednu ružnu reč nisam rekao, iako ga poznajem bolje od Trampa. Video sam se sa njih četiri-pet puta. Rekao sam i mislim i govorim večeras da je bolje za Srbiju da je Tramp pobedio. Ali neću govoriti loše o Bajdenu. Trudiću se da imamo što bolju saradnju - rekao je Vučić. On je dodao da su njegovi