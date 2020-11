Sutra jutro hladno, tokom dana niska oblačnost i magla

Novi magazin pre 4 sata | Beta

U Srbiji će sutra biti jutro hladno, ponegde sa slabim prizemnim mrazom, u nižim predelima, po kotlinama i dolinama reka ujutro i tokom dana sa niskom oblašnošću i maglom, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Sredinom dana ponegde će doći do kratkotrajnog podizanja magle, dok će na planinama biti pretežno sunčano. Duvaće sab, promenljiv vetar. Jutarnja temperatura kretaće se od minus jedan do pet stepeni Celzijusa, najviša dnevna od šest stepeni u mestima sa maglom do 15 stepeni. U Beogradu će ujutro i tokom većeg dela dana biti sa niskom oblačnošću i maglom. Duvaće slab promenljiv vetar, jutarnja temperatura će biti oko pet stepeni Celzijusa a najviša dnevna oko 10