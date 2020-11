Vučić se sastaje s predsednicom Nacionalnog veća Švajcarske

B92 pre 1 sat | Tanjug

Predsednik Srbije Aleksandar Vucić sastaće se danas sa predsednicom Nacionalnog veća Švajcarske Konfederacije Izabel More, koja će boraviti u poseti Srbiji.

Kako je saopšteno iz njegovog kabineta, Vučić će se sa Izabel More sastati u 13.00 u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike. Izabel More razgovaraće pre toga da predsednikom Skupštine Srbije Ivicom Dačićem u Domu Narodne skupštine. Nakon sastanka Dačića i More predviđene su izjave za medije. Premijerka Ana Brnabić sastaće se danas sa Izabel More u 12.00 sati u Vladi Srbije.