Kako kolege tretiraju tanju Savić? Pevačica nikad iskrenija o problemima sa kojima se suočava od kada traje njena borba za decu

Večernje novosti pre 3 sata | Novosti online

ČIM je kročila u svet šou-biznisa Tanji Savić je odmah bilo jasno da je stvorena za to. Sada je istakla šta bi to promenila da može i u kojim trenucima joj je bilo teško da se prilagodi ovom svetu.

- Mnoge delove bih izbacila. Postoji mnogo zla. Postoji mnogo zavidnih ljudi. Sada shvatam zašto su me mnogi ljudi tapšali po ramenima kada sam počinjala. Što kolege, što poznanici, pa i usputni saputnici, što bi se reklo. Uvek su me tapšali po ramenima, želeli su da se slikaju sa mnom, želeli su da budu viđeni sa mnom u društvu. To sam spoznala dok sam bila na vrhu svoje karijere, kada sam snimila prvi CD "Tako mlada" i onda sam spoznala da ustvari, kada ste na