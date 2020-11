Šta ako morate u karantin? - Zakon određuje koliko traje izolacija i kolika će vam biti plata VIDEO

B92 pre 1 sat | B92, prva

Kako bi se sprovela bolja kontrola mera i sprečilo dalje širenje virusa, Vlada je usvojila izmene Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Šta one donose i ko mora u karantin? Maska, kućna izolacija za pozitivne, kao i kućni karantin za one koji su bili u kontaktu sa zaraženima biće obavezni i strogo kontrolisani. Ko to prekrši snosiće sankcije. Izmene zakona naći će se i u Parlamentu ove nedelje a dolaze zbog, kako kažu nadležni, problema u kažnjavanju onih koji krše protivepidemijske mere. Ono što najviše zanima zaposlene to je kako će se naplaćivati bolovanje kao i ko bolovanje otvara. Meru o