Korona virus i predškolske ustanove: „Roditelji nisu voljni da u ovim uslovima šalju decu u vrtić“

BBC News pre 20 sati | Tijana Dušej Ristev - BBC

PA Media Vrtići nastavaljaju da rade iako se vaspitačice zaraze

Anđela Radovanović je mama četvorogodišnje devojčice koja ide u vrtić „Nada Purić" na Vračaru.

U ovom vrtiću u koji ide više desetina mališana, za samo nekoliko dana razbolele su se četiri vaspitačice od 15, što su za BBC na srpskom potvrdili iz predškolske ustanove u pisanom obaveštenju.

U Srbiji, prema poslednjim dostupnim podacima, ima više od 1.600 državnih vrtića, a privatnih predškolskih ustanova je oko 400.

Tokom 2019. godine, kako pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku, u Srbije je u vrtiće išlo oko 218.000 dece.

Prethodnih dana u Srbiji je zabeležen dramatičan rast broja zaraženih od korona virusa koji se meri u hiljadama, a iako su deca ređe obolevala, roditelji strahuju da li da nastave da šalju decu u vrtiće.

Radovanović kaže da može da čuva devojčicu, jer je trenutno na porodiljskom zbog bebe.

„Da to nije slučaj, ne znam šta bih radila", dodaje Radovanović.

Da li će vrtići biti zatvoreni?

Konkretnog odgovora nema.

Iz beogradskog Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu kažu da sprovođenje mera zavisi „od situacije do situacije", odnosno da neće svaka predškolska ustanova biti zatvorena ukoliko u njoj budu registrovani zaraženi korona virusom.

„Za to je nadležan Zavod za javno zdravlje, oni rade procenu situacije i na osnovu toga se dalje postupa i donose odluke", dodaju iz sekretarijata.

Napominju da je u predškolskim ustanovama do sada bilo najmanje slučajeva zaraženih.

Ove navode potvrđuje i Sanja Lazović, zamenica direktora predškolske ustanove „Dečji dani".

U ukupno 11 vrtića ide 2.150 dece, uzrasta od jedne godine do polaska u školu.

„Trenutno u vrtićima boravi 1.200 dece, što je 58 odsto od ukupnog broja upisanih", kaže za BBC na srpskom Lazović.

Ukoliko se neko razboli, dodaje Lazović, oni odmah obaveštavaju Školsku upravu grada Beograda, Sekretarijat za obrazovanje i dečiju zaštitu, Gradski zavod za javno zdravlje i Zavod za biocide i humanu ekologiju.

„Zavod za biocide odmah po prijavi šalje ekipu koja vrši dezinfekciju prostora u kome se nalazilo obolelo dete, roditelj ili zaposleni", kaže Lazović.

Dodaje da svih 11 vrtića raspolaže sa dovoljnim količinama zaštitnih sredstava, koji su neophodni za očuvanje zdravlja dece i zaposlenih.

U saopštenju Samostalnog sindikata radnika predškolskog vaspitanja i obrazovanja Beograda upozorava se da je „sve teže sprovesti propisane mere za sprečavanje i suzbijanje korona virusa u beogradskim vrtićima".

Navodi se da broj dece u grupama ne dozvoljava sprovođenje mera, da je sve više zaposlenih na bolovanju, kao i da je obim posla onih koji rade povećan.

Uz stres i iscrpljenost, nedostaju im i sredstva za higijenu, tvrdi ovaj sindikat.

Predstavnici radne grupe će u utorak, 10. novembra izdati saopštenje u vezi sa dogovorom koji su postigli po ovom pitanju sa sekretarom Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu, Slavkom Gakom.

Obaveze roditelja i vrtića:

Na ulazu u vrtić mora da postoji dezobarijera

Roditelj ima obavezu da svakog dana izmeri temperaturu sebi i detetu pre dolaska u vrtić

Dete u vrtić dovodi jedan roditelj da bi se izbegla gužva

Roditelj mora da najavi povratak deteta najmanje dva dana ranije

Roditelji moraju da nose masku i drže distancu od dva metra, dezinfikuju ruke i prođu kroz dezobarijeru

*Izvor: Ministarstvo prosvete i Ministarstvo zdravlja

Kakva je epidemiološka situacija u vrtićima

Slavko Gak, gradski sekretar za obrazovanje i dečju zaštitu, krajem je oktobra rekao da „zabrinjava činjenica da je u poslednjih deset dana zabeleženo osam slučajeva zaraze među decom".

„U septembru bilo je zaraženo samo jedno dete", rekao je Gak tada za Radio-televiziju Srbije (RTS) i dodao da je u istom periodu zabeleženo dvadesetak slučajeva zaraze među zaposlenima.

Gradski sekretar je napomenuo da „koordiniraju sa Gradskim zavodom za javno zdravlje i predškolskim ustanovama" i da je „cela situacija pod kontrolom".

Upitan da li će zatvarati vrtiće, rekao je da ne može da predvidi šta će se dešavati u narednim danima, ali i da „nema mesta panici, jer se sve mere sprovode".

„Od maja do danas nijedna predškolska ustanova nije zatvorena zbog epidemije", dodao je Gak.

Trenutno u vrtiće ide 33.000 mališana, odnosno 58 odsto upisanih.

Šta kažu iz vrtića

U dopisu poslatom u utorak, koji je potpisala direktorka Emilija Đurđević, piše da su u vrtiću „Nada Purić" na Vračaru zaražena četiri vaspitača.

„U nedelju, 1. novembra po saznanju da nam je jedan vaspitač Kovid pozitivan, a tri kolegnice imaju simptome, istog trenutka smo se konsultovali sa doktorom epidemiologom iz Gradskog zavoda za javno zdravlje i pozvali Zavod za biocide", piše u dopisu.

Dodaje se da je istog dana urađena i dezinfekcija svih prostorija u vrtiću, kao i da su obavešteni roditelji dece.

Naglašavaju da od početka epidmije primenjuju sve mere koje su propisali Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo prosvete.

Možda će vas zanimati i video o tome kako deca razumeju šta je korona virus:

Roditelji uznemireni

Ipak, brojke zaraženih u vrtićima ne umiruju zabrinute roditelje.

„Roditelji nisu voljni da u ovim uslovima šalju decu u vrtić, niti su u mogućnosti da uzimaju bolovanja", kaže Radovanović.

Preporuka Kriznog štaba da deca ne posećuju deke i bake tokom epidemije dovodi u pitanje kuda sa decom, ukoliko roditelji moraju da idu na posao.

„Luksuz je danas živeti s jednom platom ili plaćati dadilju", dodaje ona.

Milana Baković je mama trogodišnjaka koji ide u privatni vrtić u Beogradu.

Kaže da se mere zaštite poštuju, da roditelji prilikom predaje i uzimanja dece iz vrtića ne ulaze unutra, kao i da se prostorija u kojima mališani borave redovno dezinfikuju.

Preduzete mere je donekle umiruju i kaže da bi se trudila da ne paniči ako u vrtiću njenog deteta bude zaraženih.

„Konsultovala bih se sa lekarom i verovatno ga ostavila kod kuće na dve nedelje dok ne vidimo šta se dešava", kaže Baković.

Nemanja Protić iz Beograda, otac petogodišnjeg Petra, kaže da supruga i on jesu zabrinuti i uznemireni zbog novonastale situacije - iz zdravstvenih, ali i praktičnih razloga.

„Zabrinut sam zbog mogućnosti širenja zaraze, u grupi u kojoj je naš sin ima petnaestak klinaca koji dolaze", kaže on.

Ako vrtići ponovo budu zatvoreni, kao tokom prvog talasa pandemije u proleće, to bi moglo roditeljima da dodatno oteža situaciju, dodaje Protić.

„To znači da ćemo supruga ili ja morati da ostanemo da radimo od kuće".

Deca ne nose maske u vrtiću, a roditelji se, tvrdi Protić, pridržavaju mera predostrožnosti na ulazu.

„Poslednjih dana, kako je broj zaraženih krenuo da raste, smanjio se broj dece koji dolaze u našu grupu", primetio je Protić čiji sin ide u državni vrtić.

Dodaje da mu se čini da su se deca navikla na promenjene okolnosti prouzrokovane pandemijom.

„Mom sinu to kao dao je normalno stanje. Deluje mi da su se i on i ostala deca u grupi prilagodila", rekao je on.

Dodao je da je dobro što su ih prethodnih dana vaspitačice često izvodile napolje, ali da će biti teže kako se vreme bude pogoršavalo.

Dosadašnji slučajevi korone u vrtićima u Srbiji

Vrtić na Vračaru nije jedini u kojima su se zaposleni i deca zarazili.

Na preporuku Zavoda za javno zdravlje Kruševac zatvorena je dečija ustanova „Naša radost" u Aleksandrovcu krajem oktobra.

Od početka pandemije skoro svakog meseca beleže se slučajevi zaraženih korona virusom u predškolskim ustanovama.

Sredinom juna, u beogradskom vrtiću „Skadarlija" zarazilo se dvogodišnje dete, koje je odmah stavljno u izolaciju, kao i sva druga deca koja su bila u kontaktu s njim.

Istog meseca potvrđeno je da su korona virusom zaražene četiri spremačice u vrtiću „Zvončica" na Zvezdari u Beogradu.

Dečija ustanova „Dečija radost" u Svilajncu je prva predškolska ustanova iz Pomoravskog okruga u kojoj su se zaposleni zarazili.

Tom prilikom vrtić nije zatvoren, već su zaraženi upućeni u izolaciju, a prostorije dezinfikovane.

I vrtić „Čika Jova Zmaj" u Pirotu zatvoren je početkom juna odlukom Instituta za javno zdravlje Niš.

Poslednji slučaj u kome je zabeleženo da su zaposleni zaraženi je predškolska ustanova „Vukica Mitrović" u Leskovcu.

Testovi su pokazali da je zaraženo ukupno 12 zaposlenih. Među decom koja pohađaju vrtiće u Leskovcu za sada nema zaraženih.

„Deca za sada nisu zaražena, već samo kod zaposleni u predškolskoj ustanovi Vukica Mitrović", rekla je Zorana Kulić, epidemiološkinja Zavoda za javno zdravlje Leskovac.

(BBC News, 11.10.2020)