U Srbiji u nižim predelima magla, na planinama sunčano

U Srbiji će danas u nižim predelima ujutro i pre podne biti maglovito i tmurno vreme, sredinom dana i posle podne u većini mesta podizanje magle, dok će u planinskim biti predelima pretežno sunčano, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab jugoistočni vetar. Najniža temperatura od minus jedan do šest, najviša dnevna od osam do 15 stepeni. U Beogradu će ujutru i pre podne biti maglovito i tmurno, sredinom dana i posle podne postepeno podizanje magle. Vetar slab, jugoistočni. Najniža temperatura četiri stepena, najviša od devet u nižim delovima grada sa dužim zadržavanjem magle do 12 stepeni u višim delovima.