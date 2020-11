Tramp: Krili su vakcinu da ja ne bih pobedio

Politika pre 43 minuta

VAŠINGTON – Američki predsednik Donald Tramp ocenio je da je vest o efikasnosti vakcine protiv koronavirusa objavljena nakon predsedničkih izbora zato da on ne bi pobedio. „Agencija za lekove je trebalo to ranije da objavi ne iz političkih razloga, već kako bi životi mogli da budu spašeni”, napisao je Tramp na Tviteru. U seriji tvitova Tramp je istakao da ta agencija i Demokratska stranka „nisu želele da on pobedi zahvaljujući otkriću vakcine, već su čekali pet