Jutro hladno, preko dana sunčano, do 14 stepeni

U Srbiji će danas jutro biti hladno ponegde uz mraz dok se tokom dana očekuje pretežno sunčano vreme, saopštio je RHMZ.

Duvaće slab južni i jugoistočni vetar, u Podunavlju i Pomoravlju i umeren, a na jugu Banata povremeno jak. Jutarnja temperatura kretaće se od nula do šest, a najviša dnevna od 10 do 14 stepeni. U Beogradu će jutro biti hladno, u nižim delovima grada sa maglom. Tokom dana biće sunčano uz slab i umeren jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od dva do šest, a najviša dnevna oko 12 stepeni.