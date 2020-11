U stanu na Čukarici krio pet kilograma spida i 6.000 tableta ekstazija

RTV pre 20 minuta | Tanjug

BEOGRAD - Tridesetdvogodišnji N. K. uhapšen jer je policija prilikom pretresa stana i drugih prostorija na Čukarici u kojima neprijavljeno boravi pronašla oko pet kilograma spida, 6.000 tableta ekstazija i 100 grama marihuane, saopštio je danas MUP.

On je osumnjičen da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Spid je bio zapakovan u devet većih i tri manje kesice, a tablete ekstazija bile su u 15 manjih kesica. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, navodi se u saopštenju.