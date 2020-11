Profesor sa oksforda rekao ono što sve zanima: Evo kada će se svet vratiti u normalu

Večernje novosti pre 2 sata | Novosti online

NAKON što je kompanija Fajzer juče objavila da je njihova vakcina protiv kovida-19 efikasna, Džon Bel, profesor medicine na Univerzitetu u Oksfordu, izjavio je da je Fajzerov tim demonstrirao "čudesnu efikasnost" i ocenio da bi svet mogao da se vrati u normalu na proleće.

- Ja sam prvi koji će to reći, sa samopouzdanjem, život će se vratiti u normalu do proleća. Da, da, da - rekao je Bel u inervjuu za BBC. Njegov kolega sa Univerziteta u Oksfordu, profesor Piter Horbaj potvrdio je da je ovaj trenutak važan i da podstiče na optimizam. - Osetio sam olakšanje kada sam video rezultate. Ovo je dobar znak i prekretnica čini mi se - rekao je Horbaj. Potencijalna vakcina kompanije Fajzer do sada je ispitana na više od 43.000 dobrovoljaca,