Uživo: Lukić propustio vođstvo Srbije!

B92 pre 12 minuta | B92

Fudbaleri Srbije protiv Škotske u Beogradu igraju presudni meč za plasman na Evropsko prvenstvo.

Meč na stadionu "Rajko Mitić", sa početkom u 20.45, je "biti ili ne biti" za obe selekcije, koje na EURO čekaju preko dve decenije. Obe selekcije su do ove prilike došle zaobilaznim putem. Bile su neuspešne u kvalifikacijama, ali su iskoristile dobre rezultate u C Ligi nacija i stigle do finala plej-ofa. Srbija je u polufinala bila bolja od Norveške u Oslu (2:1), dok je Škotska tek posle penala eliminisala Izrael u Glazgovu. Pobednik između Srbije i Škotske "nosi"