"Ja sam joj platio grudi, usne i tetovaže": Isplivala istina o korekcijama Maje Marinković! "Doduše, operaciju nosa je sama platila"

Blic pre 23 minuta | V.M.

Maja Marinković mnoge je iznenadila kada je ponovo ušla u Belu kuću, potpuno transformisana.

Svi su primetili da je išla pod nož, a dok se pojedinima transformacija atraktivne zadrugarke dopala, drugi komentarišu da je preterala. Sada se oglasio Majin otac Radomir Taki Marinković koji je vrlo otvoreno i bez ustezanja komentarisao ćerkine plastične operacije i estetske korekcije, a priznao je čak i šta je on finansirao. - Svi bi to uradili da imaju pare. To košta. Pa i ja sam stavio veštačke zube. Vidim danas svi istetovirani pod stare dane. Svi koji to