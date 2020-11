Kurir s marjanovićem u sudnici: Veštak otkrio sve, rešena misterija Zoranovog mobilnog! Znao je šta radi

Kurir pre 1 sat

Zoran Marjanović svesno je isključio svoj mobilni telefon u vreme ubistva supruge pevačice Jelene Marjanović 2. aprila 2016. na nasipu u Crvenki kod Borče, rekao je obrazlažući svoj nalaz sudski veštak Dragoljub Vasiljević. On je naveo da je Zoranov telefonbio isključen 25 minuta i da za to vreme njegovo kretanje ne može da bude rekonstruisano, ali da smatra da je oko 17 sati moralo da dođe do susreta njega i Jelene. - Ne očekujte da je moguće izvršiti