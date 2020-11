Sutra ujutru oblačno i slaba kiša, tokom dana razvedravanje

Novi magazin pre 1 sat | Beta

U Srbiji će sutra biti jutro oblačno, ponegde sa slabom kišom, a od sredine dana se očekuje razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Na jugozapadu, jugu i jugoistoku zemlje u jutarnjim satima mestimično magla. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura od nula do šest, najviša dnevna od 10 do 15. U Beogradu jutro i pre podne oblačni, povremeno sa slabom kišom. Od sredine dana prestanak padavina i razvedravanje. Vetar slab, promenljiv. Jutarnja temperatura oko šest, najviša oko 13. U Srbiji za dane vikenda jutra mestimično maglovita, a tokom dana malo do umereno oblačno, suvo i toplo.