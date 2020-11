Nestorović: Ne očekujem katastrofu

Dnevnik pre 2 sata | Tanjug

BEOGRAD: Pulmolog Branimir Nestorović izjavio je da je važno to što je opao procenat smrtnosti od korona virusa, u odnosu na početak epidemije.

Ne očekujem katastrofu, teško da može da bude gore nego na početku, rekao je on za tv Prva. On je rekao i da je iznenađujuće da ima vrlo malo slučajeva gripa ove godine, odnosno da je procenat obolevanja od sezonskog gripa opao za 96 odsto. Nekada se grip pretoči u korona virus, a i ljudi se manje kreću, rekao je Nestorović. On je ponovio da deca skoro pa ne mogu da se razbole od korona virusa, posebno ona ispod 12 godina. Mladi mogu da se razbole, to se zna, ali