Užice - Od prethodnog izveštaja do danas COVID-19 je potvrđen kod 65 lica. Najveći broj novoinficiranih je opet iz Užica i to 26 osoba, zatim iz Prijepolja 14, Priboja devet, Arilja šest, Čajetine pet, Nove Baroši tri i Požege dva Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 3.620 slučajeva infekcije korona virusom (COVID-19) na teritoriji Zlatiborskog okruga. GZS